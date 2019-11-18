Gelibolu'da şehit öğretmenler anısına yürüyüş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Eğitim-Sen Temsilciliği tarafından şehit öğretmenler anısına doğa yürüyüşü düzenlendi.Conk Bayırı ile Kocadere arasında başlayan 5,5 kilometrelik yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık 100 kişi katıldı.Otobüslere binen grup, Bigalı köyüne ulaştı. Buradaki törende, Türk Eğitim-Sen Gelibolu Temsilcisi Selim Dündar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.Dündar, şunları kaydetti: "Bugün cihana bağımsızlığımızı haykırdığımız, bitti derken yeniden ayağa kalktığımız bu topraklarda, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' dediği, zafer üstüne zafer kazandığı noktada adımlarımızı vatan uğruna canını feda eden öğretmenlerimiz için attık. Kısacık meslek yaşamlarına sığdırdıkları büyük fedakarlıkları öğretmenlik mesleğinin onuru ve saygınlığı içinde yaşatarak her zaman hatırlatmak için yürüyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Şehit öğretmenlerimize minnettarlığımız ve sadakatimiz sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, şimdiden bütün öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sendika fark etmeksizin şehit öğretmenlerimiz adına düzenlediğimiz yürüyüşe katıldığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum."Şehit öğretmenler için dua edilmesi ve yemek ikramıyla süren etkinlik, müzik öğretmeni Mustafa Denizci'nin türkü dinletisiyle sona erdi.