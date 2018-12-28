Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Gelibolu'da Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

6 dakika önce

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Gelibolu'da Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İlçeye geçtiğimiz ağustosta atanan Özkan, göreve başlamasının ardından başlattığı ziyaret programı kapsamında, vatan savunmaları sırasında şehit olan ve gazilik unvanı alanların ailelerini emniyet personeli ile ziyaret etti.

Ziyaretlerinde aileler ile görüşen Şafak Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelibolu'da yaşayan şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulunarak onların emniyet ailesinin her zaman bir ferdi olduklarını ve emniyet teşkilatının her ne şart altında olursa olsun onların yanında olacaklarını belirttiklerini söyledi.

Şehit ve gazi aileleri ise ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirip Özkan ve ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:36 Kaynak: AA

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