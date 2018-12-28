Gelibolu'da Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.



İlçeye geçtiğimiz ağustosta atanan Özkan, göreve başlamasının ardından başlattığı ziyaret programı kapsamında, vatan savunmaları sırasında şehit olan ve gazilik unvanı alanların ailelerini emniyet personeli ile ziyaret etti.



Ziyaretlerinde aileler ile görüşen Şafak Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelibolu'da yaşayan şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulunarak onların emniyet ailesinin her zaman bir ferdi olduklarını ve emniyet teşkilatının her ne şart altında olursa olsun onların yanında olacaklarını belirttiklerini söyledi.



Şehit ve gazi aileleri ise ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirip Özkan ve ekibine teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı

Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu

Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Aday Olacağı Yönündeki İddiaları Yalanladı

Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti