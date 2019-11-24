Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Şevki Koru anısına spor yarışmaları düzenlendi
Son Dakika Spor Gelibolu'da Şevki Koru anısına spor yarışmaları düzenlendi - Son Dakika Spor

Gelibolu'da Şevki Koru anısına spor yarışmaları düzenlendi

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolulu ilçesinde milli atlet Şevki Koru anısına "Şevki Koru Anma ve Kurtuluş Koşusu" etkinliği düzenlendi.

Gelibolu'da Şevki Koru anısına spor yarışmaları düzenlendi, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolulu ilçesinde milli atlet Şevki Koru anısına "Şevki Koru Anma ve Kurtuluş Koşusu" etkinliği düzenlendi.

Gelibolu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen etkinliğe, eski milli atletlerden Haydar Doğan, Veli Ballı gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sporcu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışları yapıldı.

Daha sonra 6 kategoride gerçekleşen koşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, 1937 yılındaki ilk Türkiye maratonunda birinci olup Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu milli atlet ve maratoncu Şevki Koru'yu anmak üzere bu anlamlı organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Koru'yu saygı ve rahmetle andıklarını belirten Özacar, "1913 yılında Gelibolu'da doğan Şevki Koru'yu 28 Eylül 2003'te kaybettik. Ruhu şad olsun. Bu anlamlı anma koşusuna katılan tüm sporcularımızı kutluyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Çanakkale, Gelibolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul'daki villasında yakalandı
Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı! Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Şevki Koru anısına spor yarışmaları düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]