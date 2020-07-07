Gelibolu'da soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gelibolu'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Gelibolu'da soğutma çalışmaları devam ediyor Helikopterler ardı adına sorti yaparak, soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor Türkiye tarihinin en büyük havadan orman yangını operasyonunda helikopterler önemli rol üstlendi Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün meydana gelen...

Gelibolu'da soğutma çalışmaları devam ediyor

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Helikopterler ardı adına sorti yaparak, soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Türkiye tarihinin en büyük havadan orman yangını operasyonunda helikopterler önemli rol üstlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Helikopterler, Uzunhızırlı Göleti'nden aldıkları suları Ilgardere sırtlarına boşaltıyor.

Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası Ilgardere mevkiinde dün 15.00 sıralarında başlayan orman yangını etkisini tamamen yitirdi. Akşam saatlerinde gece görüşü sıfıra düşen helikopter ve uçaklar saat 5.52'de yeniden görev başına geçti.

Türkiye tarihinin en büyük havadan orman yangını operasyonunda; 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz ve 510 personel görev aldı. Yangın, şiddetli poyrazın da etkisini yitirmesiyle kontrol altına alınabildi. Uzunhızırlı Göleti'nden su takviyesi yapan 20 helikopter, aralıksız olarak soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Helikopter, Çanakkale, Gelibolu, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu'da soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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