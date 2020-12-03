Gelibolu'da sokak hayvanları için seferberlik - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gel-al ve paket servis dışında lokanta, kafe ve restoran gibi iş yerlerinin hizmet verememesi nedeniyle, beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları için seferberlik başlatıldı.

Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinin yöneticileri ile hayvanseverler, havaların da soğumasıyla yaptıkları kulübelere yiyecek bırakmaya başladı.

Dernek başkanı Yasemin Cat, çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Derneğimiz üyeleri ve sokak canlarının gönüllü bakıcıları özel araçları ile hiçbir şey gözetmeden kilometrelerce yol gidip, bu canlarımızın hayatta kalmaları için beslenmelerini sağlıyorlar. Üyelerimize ve bu gönüllü can dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. O kadar çok sokakta yaşayan hayvan var ki hepsi yollarımızı gözlüyor. Bu hayvanları tabii ki sadece bizim imkanlarımız beslemek için yeterli olmuyor. Bize belediyemiz ile yardımsever dostlarımız yardım ediyor. Mama alıp bize ulaştırıyorlar. Gönüllülerimizle sadece besleme yapmıyoruz, bunun yanında hasta ve yaralı sokak dostlarımızın iyileşmesi için bakımlarını ve zaman zaman kısırlaştırılmalarını da sağlıyoruz."