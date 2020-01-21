Gelibolu'da tarihî eser arayan şahıs dedektörle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu'da tarihî eser arayan şahıs dedektörle yakalandı - Son Dakika

Gelibolu'da tarihî eser arayan şahıs dedektörle yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarihi eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.

Gelibolu'da tarihî eser arayan şahıs dedektörle yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarihi eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Y.A. isimli şahsın Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde kaçak tarihi eser arayacağı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde Eski Gelibolu-Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli şahıs araç içinde yakalandı. Şahsın üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke ve çuval içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Bolayır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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