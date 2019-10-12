Gelibolu'da trafik denetimi
6 dakika önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde araç trafiğine kapalı olan Atatürk Caddesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde araç trafiğine kapalı olan Atatürk Caddesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile Gelibolu Belediyesi zabıta ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetim, yayaların yoğun olarak kullandıkları saatlerde yapıldı. Yapılan denetimlerde toplamda 14 sürücüye 3 bin 443 lira trafik idari para cezası uygulandı.
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