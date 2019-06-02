Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da trafik denetimleri
Son Dakika Güncel Haber

Gelibolu'da trafik denetimleri

1 saat önce

Gelibolu ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gelibolu'da trafik denetimleri, System.String[]
Gelibolu ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Feribot iskelesindeki denetimlerde, araçlarda bulunan çocuklardan anne ve babalarını hız yapmamaları, kırmızı ışık ihlalinde bulunmamaları, emniyet kemeri takmaları ve telefonla konuşmamaları için uyarmaları istendi.
Gelibolu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin ekipler amiri Gizem Demirçin tarafından yönetilen uygulamalar kapsamında çocuklara kırmızı düdük ve şapka hediye edildi.
Demirçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yolculukları boyunca kurallara uymaları konusunda tavsiyelerde bulunduklarını belirterek, denetimlerin bayram süresince devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Anne, Ramazan Bayramı, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Vince bağlı köpeği fark etmemiş Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:09:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da trafik denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]