Gelibolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Gelibolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Gelibolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu'ya giden 17 AAB 320 plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Sakaoğlu (26), önünde giden Cahit Azar idaresindeki 17 ST 871 plakalı kamyona Koruköy mevkisinde arkadan çarptı.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Sakaloğlu, ağır yaralı olarak ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Erhan Sakaloğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:48 Kaynak: AA
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