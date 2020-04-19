Gelibolu'da üretilen maskeler hastaneye teslim edildi - Son Dakika

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen maskeler, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine teslim edildi.

Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinin ihtiyacını karşılamak üzere bir hafta önce üretimine başlanan 1250 maske, Gelibolu Halk Eğitim Merkezi kursiyer ve öğretmenleri tarafından dikildi.

Hazırlanan maskeler, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Demirca'ya Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu tarafından teslim edildi.

Karaca, yaptığı açıklamada, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde her hafta 1250 maske üretimine devam edileceğini söyledi.