Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Çanakkale'ye sokmak istedikleri zehirler araba koluna gizlenmiş şekilde bulundu Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı.

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'ye sokmak istedikleri zehirler araba koluna gizlenmiş şekilde bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada, kapı koluna gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sağ kapı kolunun içerisine gizlenmiş şekilde; 4 parça halinde 105,28 gram Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 51,85 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 6 adet Extasy maddesi, 1,45 gram Skunk maddesi ve 1 adet bilgisayar mousesi şeklinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan Hassas Terazi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan şüpheli U.B. ile S.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgusuna tamamlanan şüpheliler, bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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