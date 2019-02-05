Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Gelibolu ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Gelibolu
ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, D.D. ve S.A'nın üst aramalarında 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.D. ve S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı
AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız