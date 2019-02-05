Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gelibolu ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gelibolu ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, D.D. ve S.A'nın üst aramalarında 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.D. ve S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Gelibolu, Güncel
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