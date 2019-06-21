Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarmanın kamyonette yaptığı aramada, uyuşturucu madde ile kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:58 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde jandarmanın kamyonette yaptığı aramada, uyuşturucu madde ile kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, önceki gün İstanbul
üzerinden Çanakkale
'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Gelibolu ilçesi yol kontrol ve arama noktasında bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 14 naylon poşete konulmuş ve satışa hazır toplam 45 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 8 şişe bandrolsüz kaçak viski ile sahte içki yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi. Kamyonetteki D.A. ve T.A. gözaltına alındı. Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Geliboluçanakkale
Hostesler gelirlerini artırmak için kullanılmış iç çamaşırlarını satışa çıkardı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi
İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı
İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı