Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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Gelibolu Demirtepe köyü Doğanarslan mevkii ormanlık arazi içerisinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.D, A.Ş ve A.S. isimli şüpheli şahısları bitkilere bakım yaparken suçüstü yakaladı.


Ekim alanında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yapılan arama sonucunda 27 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli T.D, A.Ş ve A.S. gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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