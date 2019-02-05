Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonuna 2 Tutuklama
49 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ve uyarı madde imalatı ve ticareti yapan D.D. ve S.A. isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 34'ü altıgen şekilli vişne çürüğü, 34'ü yuvarlak şekilli açık mavi renkli, 17'si de açık mavi renkli, üzerlerinde farklı semboller bulunan toplam 85 hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Çanakkale
Kapalı İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
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