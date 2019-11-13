Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da yazlıkta mahsur kalan 20 kilogramlık kedi kurtarıldı
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Gelibolu'da yazlıkta mahsur kalan 20 kilogramlık kedi kurtarıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy'deki yazlık binanın ikinci katında mahsur kalan 20 kilogram ağırlığındaki kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu'da yazlıkta mahsur kalan 20 kilogramlık kedi kurtarıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy'deki yazlık binanın ikinci katında mahsur kalan 20 kilogram ağırlığındaki kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklığındaki Koruköy Saroz yazlık sitesinin ikinci katına çıkan "Paşa" isimli kedi, ağırlığı nedeniyle aşağıya inemedi. Bunun üzerine durum Gelibolu Belediyesi itfaiyesine bildirildi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkıp kediyi indirdi.

Kedinin sahibi Şemsa Arbaz, ekiplere teşekkür etti.

Çanakkale, Gelibolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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