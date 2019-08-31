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Gelibolu'da zafer bayramı'nda ziynet sali rüzgarı esti

4 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ziynet Sali sahne aldı.

Gelibolu'da zafer bayramı'nda ziynet sali rüzgarı esti, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ziynet Sali sahne aldı. Ziynet Sali, Gelibolulara unutulmaz bir gece yaşattı.
Gelibolu İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Balıkhane Meydanı'nda Ziynet Sali konser verdi. Meydanı dolduran binlerce kişi, Ziynet Sali'nin şarkılarıyla coştu. Hayranlarının zaman zaman eşlik ettiği Sali, sahneye gelen çocuklarla şarkı söyleyip, oynadı.
Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan Ziynet Sali'ye konser sonunda teşekkür edip, çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Özacar ve Sali, daha sonra 10'uncu Yıl Marşı'nı seslendirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle son buldu.


Zafer Haftası, Ziynet Sali, Gelibolu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:38 Kaynak: DHA
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