Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 2 helikopter havadan, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 44 personel de karadan müdahale ediyor. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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