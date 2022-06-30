Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

30.06.2022 16:50
Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. 3 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağı Fındıklı köyü yakınlarında saat 15.38'te ziraat alanında başlayıp, ormana sıçrayan yangına ilk müdahale saat 15.43'te Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü, Gelibolu Orman İşletme Şefliği 222 nolu bölmedeki ekiplerce yapıldı.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 2 helikopter havadan, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 44 personel de karadan müdahale ediyor. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'daki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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