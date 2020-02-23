Gelibolu'daki tarihi köy kahvehanesi restore ediliyor - Son Dakika

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan tarih köy kahvehanesinin restorasyonu başladı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihalesinin ardından İl Özel İdaresi'nin iş birliğiyle 10 gün önce başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.



Restorasyon çalışmalarını yerinde izleyen CHP İl Genel Meclis üyeleri Ali Rıza Sayın ile Nihat Öner, burada yetkililerden bilgi aldı.

Sayın, yaptığı açıklamada, "İlçemizin tarih güzellikleriyle dolu bu köyünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın, yapılan çalışmaları yerinde görmenin mutluluğunu yaşadık." dedi.

Köy muhtarı Ali Yıldırım ise köy kahvehanesinin tarihi özellikleri olduğunu ve yaklaşık 130 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu belirterek, "Buranın onarılmasından memnun oluyoruz. Binanın duvarlarındaki taşlarda Arapça yada Osmanlıca yazılar var. Ne olduğunu anlamak için fotoğraflayıp çözümü için gerekli yerlere gönderdik. Bu arada köylülerimizin tarlalarına giderken kullandıkları yollarda da çalışmalar var. Yollarımız da düzenleniyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.