Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan tarla yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde söndürüldü.
İlçeye bağlı Yülüce köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yön değiştirip Hikmet Çorbacı'ya ait özel çiftliğe doğru ilerledi.
Orman İşletme Müdürlüğü ile Evreşe Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde kontrol altına alınan yangın çiftliğe 15 metre kala söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'daki tarla yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti - Son Dakika