Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Şuhut ekibi ilçeye döndü - Son Dakika

Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Şuhut ekibi ilçeye döndü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan ve yüzlerce dekar arazinin zarar gördüğü yangında söndürme çalışmalarında görev alan Afyonkarahisar Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçeye döndü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan ve yüzlerce dekar arazinin zarar gördüğü yangında söndürme çalışmalarında görev alan Afyonkarahisar Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçeye döndü.


Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda yaşanan ve yaklaşık 450 dekar alanın zarar gördüğü yangına Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Şuhut'tan da söndürme çalışmalarına katılan ekipler yangının söndürülmesinin ardından ilçeye döndü. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Şuhut ekibi ilçeye döndü - Son Dakika
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