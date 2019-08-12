Gelibolu'daki yangında şehitlik, siper hattı ve savaş alanı zarar görmedi

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki ormanlık alanda çıkan ve 15.5 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi alan ziyarete açıktır" dedi.Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında olan ormanlık alanda geçen cumartesi gecesi yangın çıktı. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü yönüne, kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 10 iş makinesi ve 250 personel müdahale etti.Havanın aydınlanmasıyla birlikte çok sayıda yangın söndürme helikopterleri de peş peşe havalanarak, müdahaleye başladı. Yangın, karadan ve havadan ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yaklaşık 15.5 saat sonra kontrol altına alındı. Alevlerin 100 hektarlık alanda etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.'TARİHİ ALAN ZİYARETE AÇIKTIRYangının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 22.22'de Tarihi Alan'da Behramlı Köyü Kayalıtepe mevkisinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22.36 itibariyle müdahale edilmeye başlanmıştır. Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinası ile 250 personelin müdahale ettiği yangın, havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına 10 helikopter katılması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Başkanlığımız yangının çıktığı ilk saatten itibaren bölgede bulunarak şu ana kadar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmektedir. Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi Alan ziyarete açıktır" ifadelerine yer verildi.