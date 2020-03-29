Gelibolu'daki yazlıklarına gelen vatandaşlara sağlık kontrolü - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yazlıklarına gelen vatandaşlara sağlık kontrolü yapılıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köy muhtarları, jandarma ve sağlık kurumlarının yetkilileri ile yapılan istişareler sonucu ilçe girişlerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri artırıldı.

Şehirler arası seyahat tedbirlerinin başlayacağının açıklanmasının ardından özellikle Güneyli köyünün sahil kısmındaki yazlıklarına gelenler köy girişinde durdurularak vücut ateşleri ölçüldü.

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu, yaptığı açıklamada, bu denetimin çok yerinde olduğunu belirterek, "Köyümüzün sahil kesiminde yazlıkların olması nedeniyle burada yazlıkları olan, adeta yaz sezonu gibi akın ediyor. Bu denetimlerin devam etmesi için de gerekli müracaatları yapacağız." dedi.