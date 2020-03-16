Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Ankara'da 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli sporcuların getirdiği emanetlerin teslimi için Eskişehir- Bursa kara yolu Çukurhisar mevkisinde tören yapıldı.

Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

Eskişehirli sporcular, teslim aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, il sınırında Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı.