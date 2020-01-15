Gelibolu'dan Avustralya'ya geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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Gelibolu'dan Avustralya'ya geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Avustralya'da yaşanan yangın felaketi ile ilgili olarak, Gelibolu Belediyesi'nin Avustralya'daki kardeş şehri olan Albany'nin Belediye Başkanı Wellington'a 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

Gelibolu'dan Avustralya'ya geçmiş olsun mesajı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Avustralya'da yaşanan yangın felaketi ile ilgili olarak, Gelibolu Belediyesi'nin Avustralya'daki kardeş şehri olan Albany'nin Belediye Başkanı Wellington'a 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Avustralya'da 5 milyon hektar üzerindeki alanın zarar gördüğü, 2 bini aşkın evin kül olduğu, can kayıplarının yaşandığı ve yarım milyar civarında hayvanın öldüğü büyük yangın felaketi dolayısıyla 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Başkan Özacar, aylardır kontrol altına alınmaya çalışılan yangın için Gelibolu Belediyesi'nin Avustralya'daki kardeş şehri olan Albany'nin Belediye Başkanı Dennis Wellington'a gönderdiği mesajda duygu ve düşüncelerini ifade ederken, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.Özacar, yazılı olarak kaleme aldığı ve posta yoluyla Avustralya'ya gönderdiği mesajında; "Saygıdeğer başkanım, ülkeniz Avustralya'da iki aydır bir türlü önü alınamayan yangın ve yaşamış olduğunuz çevre felaketi bizleri de derinden yaralamıştır. Edindiğimiz bilgilere göre 5 milyon hektardan fazla orman alanını ve binlerce evi etkileyen bu felakette, insanların yanı sıra milyonlarca diğer canlının ölümü dolayısıyla çok ama çok üzgünüz. Bu acı tablonun dünya üzerinde bozulan ekolojik dengenin sonucunda yaşandığı gerçeği ile birlikte çok iyi bilmenizi isteriz ki, dünya bütünüyle aslında hepimizin ülkesi ve hepimizin gözyaşlarının rengi aynı. Kardeş şehrimiz Albany'de yaşayan kardeşlerimize ve tüm Avusturalya halkına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, acılarınızı en kısa sürede sarmanızı temenni ediyorum. Umarız yaşanan bu büyük felakette daha fazla can kaybı olmaz. Eğer bizlerden bir yardım talebiniz olursa da kardeş şehriniz olarak görevimizi yerine getirmeye hazırız Yaşanan bu üzücü doğa felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlar için de acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Avustralya, Wellington, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
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