GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE - Son Dakika
Üye Girişi

GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

15.03.2022 12:53

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e ulaştı.

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen 'Zafer Koşusu' kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi. Bilecikli atletlerin getirdiği kutsal emanetlerin teslimi için Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehirli atletler, Bilecikli atletlerden aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı. Deniz suyu, toprak ve Türk bayrağının 18 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi.

GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE
GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE
GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE
GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE
GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

YORUMLAR
500
Gelibolu'dan yola çıkan emanetleri Eskişehirli sporcular teslim aldı Gelibolu'dan yola çıkan emanetleri Eskişehirli sporcular teslim aldı Türkiye'ye getirilen savaş mağduru Ahıska Türkleri Türkiye'ye minnettar Türkiye'ye getirilen savaş mağduru Ahıska Türkleri Türkiye'ye minnettar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE - Son Dakika


Son Dakika
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:28:53. #1.11#
SON DAKİKA: GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement