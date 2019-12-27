Gelibolu'dan Kars'a gönül köprüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'dan Kars'a gönül köprüsü - Son Dakika

Gelibolu'dan Kars'a gönül köprüsü

6 saat önce

Gelibolulu öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları kışlık giyecek ve kırtasiye malzemeleri Kars'taki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdi.

Gelibolu'dan Kars'a gönül köprüsü, System.String[]

Gelibolulu öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları kışlık giyecek ve kırtasiye malzemeleri Kars'taki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderdi.

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "değerler eğitimi" projesi kapsamında öğretmenlerinin rehberliğinde kışlık giyecek ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri aldı.

Malzemeler, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Şehit Fikret Gündüz İlkokulundaki öğrencilerine gönderildi.

İlçe Milli Eğitm Müdürü Tahir Karaca kampanyaya destek veren öğrencileri tebrik ederek, "Değerler eğitimi projesinin amacı, öğrencilerimizin yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrenmeleri ve kavramalarıdır. Bu organizasyon da iyi bir örnek olmuştur." dedi.

Gelibolu, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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