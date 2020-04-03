Gelibolu Devlet Hastanesi'nde termal kamerayla kontrol başladı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında termal kamerayla denetim yapılacak.

Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destek Güçlendirme Geliştirme Derneği ile hayırsever bir işinsanı tarafından hibe edilen termal kamera Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi acil servis girişine yerleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Burak Demirca, "Bundan sonra hastane girişlerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri doğrultusunda termal kamerayla denetim yapılacak. Bu sayede daha tedbirli ve uzaktan şüpheli hastayı seçmiş olacağız. Güzel bir hizmet ve bugüne kadar hastanemize birçok desteği olan ve bu hizmete de aracı olan derneğimize ve bağışta bulunan geçmişten günümüze herkese teşekkür ediyorum" dedi.