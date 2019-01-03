Son Dakika Haberleri: Gelibolu Devlet Hastanesine Bağış

Gelibolu Devlet Hastanesine Bağış

1 saat önce

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Diş Polikiliğine 25 bin lira değerindeki diş ünitesi ve su arıtma cihazı bağışı yapıldı.

Gelibolu Devlet Hastanesine Bağış, System.String[]
Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Diş Polikiliğine 25 bin lira değerindeki diş ünitesi ve su arıtma cihazı bağışı yapıldı.

Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Başkanı Berrin Girgin, törende yaptığı konuşmada, derneğin son 4 yıl içinde hastaneye yurt içi ve dışından gelen bağışlarla yaklaşık 650 bin liralık bağışta bulunduğunu söyledi.

Bu bağışların bir bölümü ile geçtiğimiz aylarda ilk olarak artroskopi cihazı alındığını anlatan Girgin, "Şimdi de diş hekimlerinin kolaylığını sağlayacak diş ünitesi bağışlandı. Hastanemizde 4 diş hekimi bulunuyor. Diş ünitesi sıkıntısı vardı. 2 diş ünitesi alınarak hastanemize bağışlandı. Böylelikle hem hasta bakım sayısı artırıldı, hem de doktorlarımızın sıkıntısı giderilmiş oldu." dedi.

Hastane Başhekimi Burak Demirca ise bağışçılara teşekkür ederek, "Hastanemizin böyle bir cihaza ihtiyacı vardı. Diş Ünitesi cihazı ile hastalarımız beklemek zorunda kalmayacak, doktorlarımız işlerini sıkıntısız ve daha seri şekilde yapabilecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Koray Onay, Gelibolu, Güncel
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