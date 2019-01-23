Gelibolu Emniyetinden Kan Bağışı

Gelibolu Emniyet Müdürü Şafak Özkan ile müdürlük personeli Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Gelibolu Emniyet Müdürü Şafak Özkan ile müdürlük personeli Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Emniyet Genel Müdürlüğünün "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.



Personel, Balıkhane Meydanı'ndaki Türk Kızılayı aracında kan bağışında bulundu.



İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, 24 saat vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görevlerinin başında olduğunu belirterek, kan bağışı kampanyasına destek olan personeline teşekkür etti.

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