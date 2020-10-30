Gelibolu feribot terminal inşaatı sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımına başlanan feribot terminali inşaatı çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında deniz dolgusu için Lapseki'nin Şahinli köyünde bulunan taş ocağından 200 bin ton malzeme alındı.

Üst tabaka çalışmalarında da Gelibolu'nun Fındıklı köyünden temin edilen 150 bin ton malzeme ile 40 bin metrekarelik alanda dolguya başlandı.

Dolgu işlemlerinin ardından iskele inşaatı için boruların deniz tabanına çakılması gerçekleştirilecek.

Çalışmaların önümüzdeki yıl mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.