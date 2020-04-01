Gelibolu girişinde araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, şehir merkezine girişlerde araçlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Vatandaşların vücut ısılarının da ölçüldüğünü duyuran Akkuş, "İlçeye girişlerde yapılan kontrollerde seyahat eden vatandaşların ateş ölçümü yapılıp, araç içinde 65 yaş ve üstü yolcuların olup olmadığı ve taşıma kapasitesine uyulup uyulmadığı da denetlenip, bilgilendirilme yapılıp, araçları da dezenfekte edildikten sonra girişlerine izin veriliyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.