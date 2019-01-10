Son Dakika Haberleri: Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Özkan'dan Gazetecilere Ziyaret

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Özkan'dan Gazetecilere Ziyaret

1 saat önce

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Özkan'dan Gazetecilere Ziyaret, System.String[]
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Özkan, ziyaretlerinde çalışanların gazeteciler gününü kutlayıp yaptıkları çalışmalarda başarı dileğine bulundu.

Gazetecilerinde birer kamu görevlisi olduğunu belirten Özkan, "Sizler de kamu hizmeti yaparak, vatandaşın haber almasına öncülük ediyorsunuz. Görevlerimiz gereği sizlerle en çok biz emniyet görevlileri her yerde birlikteyiz. Sizlere bu zorlu görevinizde başarılar diler, gününüzü kutlarım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:02 Kaynak: AA

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