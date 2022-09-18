Tuğba Diner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların toplumda görünürlüğünü artırmak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini iletmek için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.