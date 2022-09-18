Gelibolu'da ilk kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da ilk kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

18.09.2022 20:26
Gelibolu'da ilk kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

Gelibolu ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gelibolu ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci ve Saros Gönüllüsü Tuğba Diner öncülüğünde ilçede ilk kez gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinde yaklaşık 200 kadın, bisikletleriyle Balıkhane Meydanı'nda toplandı.

Tuğba Diner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların toplumda görünürlüğünü artırmak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini iletmek için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini belirten Diner, katılan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Tur, Feneraltı'nda sona erdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika

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