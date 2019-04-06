Gelibolu İtfaiyesi'nden Polislere Yangın Tatbikatı Eğitimi
44 dakika önce
Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçe dışında görev yapan Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polislere yönelik yangın tatbikatı eğitimi gerçekleştirdi.
Gelibolu
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri ilçe dışında görev yapan Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polislere yönelik yangın tatbikatı eğitimi gerçekleştirdi.
Tatbikat kapsamında itfaiye ekipleri yangında arama, kurtarma, yangına müdahale şekilleri, arama, kurtarma, konularında polis ekiplerini uygulamalı olarak bilgilendirdi.
İtfaiye Amiri Gökhan Alemdar, polislere yönelik tatbikatlı eğitim çalışması yaptıklarını, bu kapsamda yangına müdahale esasları, yangınlara nasıl müdahale edilir konusunda bilgilendirilme ve son olarak da yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Alemdar, bu çalışmaların diğer kurumlarda da yapılacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:01 Kaynak: AA
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