Son Dakika Haberleri: Gelibolu Kitap Okuyor" Projesi

Gelibolu Kitap Okuyor" Projesi

16 dakika önce

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Gelibolu Kitap Okuyor" projesi başlatıldı.

Gelibolu Kitap Okuyor
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Gelibolu Kitap Okuyor" projesi başlatıldı.

Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması dolayısıyla gelecek neslin bu yönde alışkanlık edilmesi adına ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje Piri Reis İlkokulundan başlatıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak amacıyla başlatılan projede ailelere görevler düştüğünü söyledi.

Kitap okumanın önemli bir alışkanlık olduğunu belirten Karaca, "Biliyorsunuz ki, çocuk en iyi taklitçidir. Büyüklerinden ne görürse o alışkanlığı kazanıyor. Demek ki evlerimizde bizlerde en azından birer saatimizi kitap okumaya ayırmalıyız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:20 Kaynak: AA

Gelibolu, Güncel
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