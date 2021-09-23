Gelibolu Maratonu heyecanı için geri sayım başladı - Son Dakika

Çanakkale Destanı'nın yazıldığı özel topraklarda 26 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 1915 Saygı Koşusu için geri sayım başladı.

Gelibolu Maratonu 26 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Çanakkale Destanının yazıldığı özel topraklarda gerçekleştirilecek olan 1915 Saygı Koşusu'na çok sayıda takım katılıyor. Hilton Dalaman çalışanları da 10 kişilik ekibiyle koşuya katılıyor. Ekibe Türkiye'nin en iyi kadın triatlerlerinden olan, İspanya IronMan'de Kadınlar Genel Klasman şampiyonu Sera Sayar Yakimoviç, eşi triatlet Ruso Yakimoviç ve yine triatlon Türkiye şampiyonu triatlet Youtuber Fatih Topçu eşlik ediyor.

1915 Saygı Koşusu 7'den 70'e Türkiye'nin dört bir yanından gelecek katılımcılara spor kültürünü aşılayacak ve birlik olmanın değerini gösterecek olmanın yanı sıra Çanakkale ruhunu yaşatacak tek maraton olma özelliğini de taşıyor. - İSTANBUL