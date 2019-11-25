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Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi.

Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi düzenlendi.

Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Tasavvuf Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen gösteri öncesinde Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ile söyleşi yapıldı.


Mevlevilik ve sema törenleriyle ilgili bilgi verilen söyleşide Mesnevi okumaları gerçekleştirildi.


Programın sonunda semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptığı gösteri beğeniyle izlendi.

Sema gösterisine Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve bazı ilçelerden gelen misafirler katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Gelibolu, Özbağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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