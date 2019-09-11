Son Dakika Haberleri: "Gelibolu Motofest" 13 Eylül'de başlayacak
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"Gelibolu Motofest" 13 Eylül'de başlayacak

17 dakika önce

Gelibolu Motosiklet Derneğince bu yıl ilki düzenlenen "Gelibolu Motofest" 13 Eylül Cuma günü başlayacak.

Gelibolu Motosiklet Derneğince bu yıl ilki düzenlenen "Gelibolu Motofest" 13 Eylül Cuma günü başlayacak.

Hamzakoy sahilinde yurdun dört bir yanından motosikletlinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğe gelenlere ücretsiz kamp alanı sağlanacak.

Üç gün sürecek festival boyunca çeşitli etkinliklerin yanında söyleşi ve konserler de yer alacak.

Dernek Başkanı Özay Özsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız, Gelibolu Motosiklet Derneğinin, Gelibolu'nun tanıtımına katkıda bulunmak. Turizmi geliştirme adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Gelibolu için sür' sloganıyla çıktığımız bu yolda destekleri için herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Motosiklet, Gelibolu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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