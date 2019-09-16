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"Gelibolu Motofest" sona erdi

8 dakika önce

Gelibolu Motosiklet Derneğince bu yıl ilki düzenlenen "Gelibolu Motofest" sona erdi.

Gelibolu Motosiklet Derneğince bu yıl ilki düzenlenen "Gelibolu Motofest" sona erdi.

İlçenin Hamzakoy sahilinde yapılan etkinlik, Gelibolu Motosiklet Derneği Başkanı Özay Kinasakal'ın açılış konuşması ile başladı.

Kinasakal, "Derneğimizin ilk kez düzenlediği bu etkinlikte siz motorcu dostlarımızı yanımızda görmek bizleri mutlu etti. Bize bu etkinlikte destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gelibolu Motofest'e katılanlar, kendilerine temin edilen ücretsiz kamp alanına yerleştikten sonra etkinliklerde yer aldı.

Ümit Olgun ve Paryalar, Gül Gonca Naz, Moryjane, Pick- Up gibi sanatçı ve grupların sahne aldığı festivalde, sürpriz hediyeli çekilişler gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Atam Motosiklet Kulübü İpsala Temsilcisi Yılmaz Bayraktar, "Özay Başkanıma ve Gelibolu'ya, İpsala Belediye Başkanımız Abdullah Naci Ünsal ve pek kıymetli İpsalalıların selamlarını getirdim. Bölgemizin beyaz altını sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti pirincimizi takdim ettim. Gelibolu'da harika iki gün geçirdik." diye konuştu.

Festivale Antalya, Ankara, İstanbul, Erzincan, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmit, Keşan, İpsala, Lüleburgaz, Kırklareli, Biga, Şarköy, Gönen, Ayvalık, Edremit, Balıkesir ve Sakarya'dan 378 motosikletli katıldı.

Motosiklet, Gelibolu, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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