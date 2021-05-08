"Gelibolu'nun Kadınları Kozalarından Çıkıyor" projesinin başvurusu yapıldı - Son Dakika

Gelibolu Piri Reis Eğitim Kültür Gençlik Spor Turizm Sosyal Dayanışma Derneği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nda yer alan "Gelibolu'nun Kadınları Kozalarından Çıkıyor" projesinin başvurusu yapıldı.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında köy muhtarlarına tanıtımı yapılan ilk toplantı sonrasında, Çanakkale ve ilçelerinde kadın istihdamı üzerine çalışan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, proje ekibince ziyaret edildi.

Ziyarette İskenderoğlu yönetiminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde projenin sürdürülebilirliği hususunda uygulama, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya projede yer alacak ortak kurum, kuruluş, üniversite, paydaş ve STK temsilcileri ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İŞKUR Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Berna İleri, proje uygulayıcı dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Şakar, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ve Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Proje Uzmanı Gülden Okçu Engin katıldı.