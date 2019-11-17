Son Dakika Haberleri: Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE
Son Dakika Güncel Gelibolu'nun 'koşucu teyzesi' sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE - Son Dakika

Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.

Gelibolu'nun koşucu teyzesi sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı
Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi Yaşamını yitiren usta oyuncu Yıldız Kenter kimdir? Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:13:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]