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Gelibolu'nun "koşucu teyzesi" sporla kendini zinde hissediyor - ÇANAKKALE
6 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:15 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmde, koşmayı büyük bir aşkla sürdürüyor.
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