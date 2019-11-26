Gelibolu'nun kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na, İlçe Kaymakamlığına vekalet eden Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın çelenk bırakmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.



Özacar, törende yaptığı konuşmada, 97 yıl önce Türk ulusunun her türlü imkansızlık ve olumsuzluğa rağmen dünya emperyalizmine karşı amansız bir mücadele vererek onurlu, özgür ve bağımsız yaşama hakkını kazandırdığını söyledi.

Bu başarının tüm dünya uluslarına örnek olduğunu vurgulayan Özacar, "Türk ve dünya tarihinin büyük ismi, bütün cihana 'Çanakkale geçilmez' dedirten Mustafa Kemal, Gelibolu Yarımadası toprakları üstünde ulusumuzu zafere taşımıştır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, vatanı ve ulusu uğruna seve, seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.