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Gelibolu Öncü Kadın Üretim Kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Gelibolu Öncü Kadın Üretim Kooperatifi kuruldu

02.02.2022 12:01
Gelibolu Öncü Kadın Üretim Kooperatifi kuruldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 14 kadının bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif faaliyete başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 14 kadının bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif faaliyete başladı.

Kurulum aşaması tamamlanan ve Gelibolu Öncü Kadın Kooperatifi ismi altında toplanan grubun başkanlığını Yasemin Çat üstlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Çat, kooperatiflerinin kuruluş amacının kadın üreticilerin ürünlerini pazarlayabilmek ve el emeğinin karşılığını alabilmek olduğunu belirtti.

Çat, "Şimdi Gelibolu'nun ticari portföyünde yerimizi alalım, üretelim ve birlikte kazanalım. Bunun için bütün üretici kadınlarımızı kooperatifimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Kooperatif, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelibolu Öncü Kadın Üretim Kooperatifi kuruldu - Son Dakika


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