Gelibolu sahillerinde bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sahillerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İlçenin Güneyli ve Saros sahillerine gelen yüzlerce kişi, bayram tatili ve güzel havanın keyfini çıkardı.

Bölgede bulunan otel ve konaklama tesislerinde de yoğunluk nedeniyle rezervasyonlar yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Saros Körfezi'nde bulunan bir otelin sahibi Suat Bekyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doluluk oranlarımız çok iyi. Saros'ta gün batımını izlemek bir ayrıcalıktır, doğa ve deniz burada bir arada." dedi.

Bayram tatili için Kocaeli'den ailesiyle gelen İbrahim Zeren, "Burada yakınlarımız var. Önceden otelde yerimizi ayırtmıştık. Güneyli ve Saros harika bir yer. Deniz temiz. Gelibolu merkezde Hamzakoy da çok hoşumuza gitti." diye konuştu.