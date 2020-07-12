Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine tomografi cihazı - Son Dakika

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine tomografi cihazı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devlet hastanesine alınan ve kurulumu tamamlanan tomografi cihazı kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devlet hastanesine alınan ve kurulumu tamamlanan tomografi cihazı kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak.

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Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde hizmet alım sözleşmesi sonucunda kurulumu yapılan cihazın deneme kalibrasyon çekimleri tamamlandı.

Cihazla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sızdırmazlık belgesini verdikten sonra reel çekimlere başlanacağı bildirildi.

Başhekim Opr. Dr. Burak Demirca'dan cihaz hakkında bilgi alan AK Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü, şunları kaydetti:

"Bu cihazımızla, ilçemizde daha nitelikli, yerinde görüntüleme ve sağlık hizmetinin verilmesi sağlanacaktır. Acil ve travmatik vakaların teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan cihazla ilçemizde sağlık hizmeti veren hastanemizin kapasitesini ve niteliğini yükseltmiş bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı nezdinde girişim ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na ve İl Başkanımız Naim Makas'a halkımız adına teşekkür ediyorum."

Koray Onay, Çanakkale, Gelibolu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine tomografi cihazı - Son Dakika
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