Son Dakika Haberleri: Gelibolu SODAM kursiyerlerinin yıl sonu sergisi
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Gelibolu SODAM kursiyerlerinin yıl sonu sergisi

3 saat önce

Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezinin (SODAM) kurslarında üretilen eserlerden oluşan yıl sonu sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu.

Gelibolu SODAM kursiyerlerinin yıl sonu sergisi, System.String[]
Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezinin (SODAM) kurslarında üretilen eserlerden oluşan yıl sonu sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu.
Yıl boyunca düzenlenen 7 kursta 220 kadın kursiyer ve 19 kreş öğrencisi tarafından yapılan eserlerin bulunduğu serginin açılışı, İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Deniz Cankara ve Belediye Meclisi Üyesi Sevda Tarıman tarafından yapıldı.
Sergide, biçki-dikiş, sabun, takı, cilt bakımı, kat'ı, el ve makine nakışı, resim ve kreşte eğitim gören kursiyerlerin çocuklarının yaptığı el işleri yer alıyor.
Açılışta konuşan Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, "Kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünlerinin sergilenmesinden dolayı kursiyer, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emek harcanmış. El emeği göz nuru ürünlerini kursiyerlerimiz gerçekten çok güzel bir çalışma yaparak sergilemiş. Meşakkat dolu el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesi ve yöresel el sanatlarının geleceğe taşınması önemli." dedi.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Milli eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclisi üyeler, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 18 Haziran'a kadar görülebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:30 Kaynak: AA
AKM, Gelibolu, Kültür Sanat
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