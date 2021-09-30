Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor - Son Dakika

ÇANAKKALE Savaşları sırasında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısının da aralarında bulunduğu 14 gemiye dalış imkanı sunacak olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 2 Ekim'de dalış turizmine açılacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak dalış turizmine açılıyor. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyacak. 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek.

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın açılışı, 2 Ekim'de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısına gerçekleştirilecek anı dalışıyla yapılacak. Ardından Seddülbahir Kalesi'nde tören düzenlenecek. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katılacak.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile birlikte 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren bir destinasyon oluştuğunu söyledi.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşacak.