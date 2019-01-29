Son Dakika Haberleri: Gelibolu Triatlon Spor Kulübünden Belediye Başkanı Özacar'a Ziyaret

Gelibolu Triatlon Spor Kulübünden Belediye Başkanı Özacar'a Ziyaret

1 saat önce

Gelibolu Triatlon Spor Kulübü sporcuları, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'a makamında ziyarette bulundu.

Gelibolu Triatlon Spor Kulübünden Belediye Başkanı Özacar'a Ziyaret, System.String[]
Gelibolu Triatlon Spor Kulübü sporcuları, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'a makamında ziyarette bulundu.

Sporcular, antrenörleri Halil Tuna'nın da katıldığı ziyarette, kendilerine verdikleri destekten dolayı Özacar'a teşekkür ederek, adının yazılı olduğu formayı hediye etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, sporcularının, haftada 4 gün havuz idmanı yapabilmek için 70 kilometre katettiğini söyledi.

Tuna, idman için kapalı yüzme havuzu istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımız bu zorluklara rağmen katıldıkları yarışmalarda 7 birincilik, 13 ikincilik ve 11 de üçüncülük alarak ilçemizi ve ilimizin adını Türkiye genelinde duyuruyorlar. Biz kapalı bir yüzme havuzu istiyoruz. Bu sıkıntımızı milletvekillerimiz dahil ilçemizdeki tüm yetkililere ilettik. Haftanın 4 günü Gelibolu'dan Çanakkale'ye gidiyoruz. Bu sporcularımızın hepsi öğrenci. Yazın havuz sorununu ilçemizdeki denizde yaptığımız idmanlarla bir nebze çözmeye çalışıyoruz. Bu şampiyon gençlerin sesine kulak verin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Halil Tuna, Mustafa Özacar, Gelibolu, Spor
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