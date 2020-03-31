Gelibolu ve Bayramiç'e dışarıdan gelenlerin ateşi ölçülüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ve Bayramiç ilçelerine şehir dışından giriş yapan kişilerin ateşleri ölçülüyor.

Gelibolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle polis bölgesinde polisler, jandarma bölgesinde de, jandarma tarafından ateş ölçümü yapılmaya başlandı.

İlçeye yurt dışı yada şehir dışından geldiği tespit edilen araç sürücülerine ve vatandaşlara koronavirüs salgını ile ilgili ateş ölçümü yapılarak, zorunlu olmadıkları sürece dışarıya çıkmamalarını ve kendilerini izole etmelerini istendi.

Şehir içine giren, yazlık bölgelere giden ve içinde sosyal mesafe kuralına uymayanlar da uyarılarak ikaz edilirken, yapılan denetimlerde dışarıya çıkmak isteyen 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarda geri gönderilerek ihtiyaçları karşılanıyor.



Bayramiç'te de koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırıldı.

Polis ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında ilçenin Ezine ve Çan istikametinden giriş noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor.

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, virüsten korunma amaçlı eldiven ve maske takarak, durdukları sürücülerin ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Yetkililer, ateşi 37,5 ve üzerinde olduğu belirlenen kişilerin sağlık ekiplerine teslim edileceği ve 14 günlük karantinaya alınacağını belirtti.